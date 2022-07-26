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36 минут назад

Microsoft начала продавать лицензионные цифровые копии Windows 11 на своем сайте

Газета.Ru

Компания Microsoft открыла продажу цифровых копий Windows 11 на официальном сайте бренда, сообщает портал PC Mag.

Microsoft начала продавать лицензионные цифровые копии Windows 11
Фото: 

Ранее приобретение Windows 11 было возможно только после покупки Windows 10 и апгрейда до следующей версии — если система пользователя соответствовала предъявленным минимальным требованиям. Как сообщил журналист портала, возможность купить новейшую версию операционной системы появилась на сайте Microsoft в мае 2022 года, но компания это никак не анонсировала, поэтому событие прошло незамеченным в сети.

На текущий момент для покупки доступна версия Windows 11 Home за $139 и Windows 11 Pro за $199.

В конце июня 2022 года президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении бизнеса в России. На текущий момент россиянам недоступно скачивание Windows 10 и 11 с официального сайта, а также покупка игр для принадлежащей компании консоли Xbox.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что Microsoft перейдет на трехлетний цикл разработки крупных обновлений для Windows. Таким образом, следующая версия операционной системы Windows 12 должна выйти в 2024 году.

Наука и техника,Microsoft,
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