Microsoft начала продавать лицензионные цифровые копии Windows 11

Компания Microsoft открыла продажу цифровых копий Windows 11 на официальном сайте бренда, сообщает портал PC Mag.

Фото:

Ранее приобретение Windows 11 было возможно только после покупки Windows 10 и апгрейда до следующей версии — если система пользователя соответствовала предъявленным минимальным требованиям. Как сообщил журналист портала, возможность купить новейшую версию операционной системы появилась на сайте Microsoft в мае 2022 года, но компания это никак не анонсировала, поэтому событие прошло незамеченным в сети.

На текущий момент для покупки доступна версия Windows 11 Home за $139 и Windows 11 Pro за $199.

В конце июня 2022 года президент Microsoft сообщил о постепенном сокращении бизнеса в России. На текущий момент россиянам недоступно скачивание Windows 10 и 11 с официального сайта, а также покупка игр для принадлежащей компании консоли Xbox.