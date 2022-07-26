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35 минут назад

В России вырос спрос на тамагочи и "Тетрис"

ТАСС

Продажи игрушек тамагочи за I полугодие 2022 года в штучном выражении выросли в 4,3 раза, "Тетрисов" - на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе маркетплейса Wildberries.

В России вырос спрос на тамагочи и «Тетрис»
Фото: unsplashunsplash

"Интерес россиян к таким ретроиграм, как тамагочи и "Тетрис", растет: в первом полугодии 2022 года их продажи на Wildberries в штуках увеличились на 338% и 54% год к году соответственно", - сообщили в пресс-службе.

Штучные продажи "Тетрисов" в России за июнь-июль 2022 года на маркетплейсе Ozon также выросли на 83% в сравнении с тем же периодом прошлого года, рассказали ТАСС в пресс-службе маркетплейса. Штучные продажи симуляторов тамагочи за то же время выросли в четыре раза год к году.

"Интерес к таким играм связан прежде всего с простотой освоения и доступной ценой, а также ностальгией по первым аркадным массовым играм", - объяснили рост спроса в пресс-службе Ozon.

В пресс-службе Wildberries также посчитали, что россияне приобретают подобные гаджеты не только для детей, но и для собственного пользования, "чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство".

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