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1 час назад

Роскомнадзор объявил тендер на разработку системы выявления фейков в интернете

Sostav.ru

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) ищет разработчиков автоматической системы выявления фейков в интернете. Стартовая цена конкурса составляет 60 миллионов рублей, пишут «Известия».

В РКН хотят бороться с фейками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Система обнаружения фейков получила рабочее название «Вепрь». Алгоритм должен определять факты распространения недостоверной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан. Разработка будет охватывать ресурсы с аудиторией не менее миллиона человек, а также ранжировать площадки по уровню влияния на пользователей.

Среди задач системы также «выявление негатива, оскорблений в отношении заданного субъектного и объектного состава» в рамках определенных тем, выявление распространения недостоверной информации по этим темам, а также целенаправленно проводимых информационных кампаний. В настоящее время на рынке уже представлены подобные алгоритмы для поиска примитивных фейков, но все они предусматривают участие живого модератора.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров считает, что заявленный бюджет проекта в 60 млн рублей даже несколько избыточен. Но сложности возникают с тем, какую именно информацию считать достоверной. Достоверность информации зачастую не в состоянии оценить даже владелец ресурса, который её размещает — например, если она поступает из заслуживающих доверия источников, указывает эксперт.

В сентябре прошлого года стало известно, что Роскомнадзор готовит к запуску систему поиска противоправного контента «Окулус», которая будет работать на основе искусственного интеллекта, отслеживая изображения и видео в интернете. «Окулус» запустят уже в 2022 году, в июне ГРЧЦ объявило соответствующий конкурс.

Наука и техника,Роскомнадзор,
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