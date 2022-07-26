В РКН хотят бороться с фейками

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) ищет разработчиков автоматической системы выявления фейков в интернете. Стартовая цена конкурса составляет 60 миллионов рублей, пишут «Известия».

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Система обнаружения фейков получила рабочее название «Вепрь». Алгоритм должен определять факты распространения недостоверной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан. Разработка будет охватывать ресурсы с аудиторией не менее миллиона человек, а также ранжировать площадки по уровню влияния на пользователей.

Среди задач системы также «выявление негатива, оскорблений в отношении заданного субъектного и объектного состава» в рамках определенных тем, выявление распространения недостоверной информации по этим темам, а также целенаправленно проводимых информационных кампаний. В настоящее время на рынке уже представлены подобные алгоритмы для поиска примитивных фейков, но все они предусматривают участие живого модератора.

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров считает, что заявленный бюджет проекта в 60 млн рублей даже несколько избыточен. Но сложности возникают с тем, какую именно информацию считать достоверной. Достоверность информации зачастую не в состоянии оценить даже владелец ресурса, который её размещает — например, если она поступает из заслуживающих доверия источников, указывает эксперт.