Минцифры определило приложения для обязательного размещения в RuStore

Минцифры России опубликовало проект, в котором составлен список социально значимых приложений для размещения в отечественном магазине приложений RuStore.

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На данном этапе в списке значатся четыре приложения: «Госуслуги», «Госуслуги Авто», «Госуслуги Культура» и «Госуслуги. Решаем вместе». В будущем перечень приложений планируется расширять по согласованию с бизнесом и ведомствами.

Отмечается, что с помощью обязательных для размещения приложений граждане смогут получать важную информацию для решения ряда вопросов повседневной жизни, а также необходимые государственные услуги. При этом предустанавливать приложения на устройства не планируется — проект предусматривает обязательное присутствие социально значимых программ в магазине RuStore.