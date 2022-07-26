Почему Земля не стала вторым Марсом

Исследователи полагают, что Марс когда-то имел магнитное поле, но оно рассеялось, оставив планету уязвимой для солнечного ветра. Сейчас Марс необитаем (по крайней мере признаки жизни не найдены). Так почему с Землёй не случилось того же, и на ней смогла зародиться жизнь?

Фото: NASA NASA

Учёные говорят, что около 565 млн лет назад сила магнитного поля Земли уменьшилась до 10% от сегодняшней. Затем поле таинственным образом восстановилось как раз перед кембрийским взрывом — резким ростом многоклеточной жизни.

Что заставило магнитное поле прийти в норму? Согласно новому исследованию учёных из Университета Рочестера, это произошло в течение нескольких десятков миллионов лет — быстро по геологическим меркам — и совпало с формированием твёрдого внутреннего ядра Земли. Вероятно, ядро и является непосредственной причиной.