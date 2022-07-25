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26 минут назад

Apple сменит дизайн смарт-часов впервые за четыре года – СМИ

Москва24

Компания Apple представит новый дизайн смарт-часов Apple Watch впервые за четыре года осенью 2022 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журналиста Bloomberg Марка Гурмана.

Apple сменит дизайн смарт-часов впервые за четыре года
Фото: depositphotos/bernardbododepositphotos/bernardbodo

По словам автора статьи, экран Apple Watch Series 8 Pro увеличится на 7%. При этом форма часов останется прямоугольной со скругленными краями, однако она будет переосмыслена производителем. Кроме того, материал устройства заменят на новый состав из титана, который обеспечит еще большую прочность.

Гурман отметил, что в смарт-часы добавят датчик температуры. При этом функции измерения кровяного давления придется подождать до 2025 года.

Ранее сообщалось, что компания Samsung опубликовала три картинки-головоломки, на которых зашифрована дата презентации новых гаджетов. Первое изображение представляет собой картинку с 30 буквами и символами, на второй представлено 30 кружков разного цвета, а на третьей – шесть кружков и надпись "Когда же придет нечто большее?".

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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