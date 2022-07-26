В Китае встал завод по производству iPhone

Ряд крупнейших компаний Китая, включая производителя iPhone Foxconn, были вынуждены перевести свои заводы в Шэньчжэне на «замкнутый цикл» на семь дней по распоряжению властей страны, сообщает Bloomberg. Это означает, что предприятия продолжат работу, но работники не могут их покинуть, чтобы избежать контактов с людьми вне производства. Данная мера призвана снизить распространение COVID-19 после очередной вспышки в КНР.

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Ограничения также коснулись Huawei, ZTE и DJI, а также нефтегазовой компании Cnooc Ltd. Производителей также попросили минимизировать контакты между сотрудниками офисов и работниками заводов, чтобы сдержать распространение инфекции.