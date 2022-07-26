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12 минут назад

Завод по производству iPhone в Китае закрылся на семь дней и не выпускает рабочих

Газета.Ruиещё 1

Ряд крупнейших компаний Китая, включая производителя iPhone Foxconn, были вынуждены перевести свои заводы в Шэньчжэне на «замкнутый цикл» на семь дней по распоряжению властей страны, сообщает Bloomberg. Это означает, что предприятия продолжат работу, но работники не могут их покинуть, чтобы избежать контактов с людьми вне производства. Данная мера призвана снизить распространение COVID-19 после очередной вспышки в КНР.

В Китае встал завод по производству iPhone
Фото: ReutersReuters

Ограничения также коснулись Huawei, ZTE и DJI, а также нефтегазовой компании Cnooc Ltd. Производителей также попросили минимизировать контакты между сотрудниками офисов и работниками заводов, чтобы сдержать распространение инфекции.

Представитель компании Foxconn сообщил о том, что предприятие в Шэньчжэне работает «в нормальном режиме». Известно, что производство iPhone нового поколения, как правило, начинается летом, поэтому любые проблемы на заводах могут привести к задержке поставок новых устройств. Презентация линейки iPhone 14 предположительно состоится осенью на традиционной презентации от Apple.

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