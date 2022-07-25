Создано альтернативное топливо из воды и углекислого газа

Для этого специалисты разработали проект башни, потребляющей солнечную энергию. Эта конструкция способна производить синтетическое топливо взамен ископаемому. Для этого туда необходимо загрузить воду и углекислый газ, а на выходе получается аналог керосина, который можно использовать в том числе в авиаотрасли. При этом количество выделяемого углекислого газа равно количеству, необходимому для производства топлива на башне, что делает его углеродно-нейтральным.