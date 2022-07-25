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1 час назад

Создано альтернативное топливо из воды и углекислого газа

Lenta.ru

Швейцарские ученые создали альтернативное топливо из воды, углекислого газа и солнечного света. Выводы работы представлены в статье, опубликованной в журнале Joule.

Создано альтернативное топливо из воды и углекислого газа
Фото: Jaromir Chalabala / ShutterstockJaromir Chalabala / Shutterstock

Для этого специалисты разработали проект башни, потребляющей солнечную энергию. Эта конструкция способна производить синтетическое топливо взамен ископаемому. Для этого туда необходимо загрузить воду и углекислый газ, а на выходе получается аналог керосина, который можно использовать в том числе в авиаотрасли. При этом количество выделяемого углекислого газа равно количеству, необходимому для производства топлива на башне, что делает его углеродно-нейтральным.

В марте 2022 года российские ученые из НИТУ «МИСиС» презентовали новую технологию производства арктического топлива из автомобильных покрышек.

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