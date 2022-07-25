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47 минут назад

Биологи из США опровергли существование трех видов тираннозавров, сравнив их с птицами

Газета.Ruиещё 1

Сотрудники Американского Музея Естественной Истории показали, что все найденные останки тираннозавра Рекса принадлежат одному виду, опровергнув провокационную гипотезу о существовании трех видов. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Biology.

Биологи опровергли существование трех видов тираннозавров
Фото: Julius Csotonyi/Royal Tyrrell MuseumJulius Csotonyi/Royal Tyrrell Museum

Биологи показали, что ископаемые, которые имеются в наличии у ученых, несколько различаются по размеру и форме, но настолько незначительно, что не могут быть использованы для четкого разделения окаменелостей на легко определяемые кластеры. Основываясь на всех свидетельствах, которые есть в настоящее время, они утверждают, что существовал лишь один вид T.rex. В марте 2022 года было опубликовано противоречивое исследование, где утверждалось, что существует три вида тираннозавра: стандартный T.rex, более крупный T.imperator и более тонкокостный «T.regina». Исследование было основано на анализе костей ног и зубов 38 особей тираннозавра.

Авторы нового исследования пересмотрели данные, представленные в этой статье, а также добавили данные о 112 видах живых динозавров, то есть птиц и о четырех нептичьих динозаврах-тероподах. Они обнаружили, что T. rex менее изменчив, чем большинство современных тероподовых динозавров, а разница в размерах и форме костей может быть объяснена иными причинами. Авторам не удалось также воспроизвести результаты, полученные в статье о трех вида тираннозавра. Вдобавок, они нашли ошибки в интерпретации статистических данных. Тем не менее, считать вопрос окончательно закрытым нельзя, так как ученые до сих пор не пришли к единому мнению о количестве видов даже современного жирафа.

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