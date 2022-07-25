Биологи опровергли существование трех видов тираннозавров

Сотрудники Американского Музея Естественной Истории показали, что все найденные останки тираннозавра Рекса принадлежат одному виду, опровергнув провокационную гипотезу о существовании трех видов. Исследование опубликовано в журнале Evolutionary Biology.

Фото: Julius Csotonyi/Royal Tyrrell Museum Julius Csotonyi/Royal Tyrrell Museum

Биологи показали, что ископаемые, которые имеются в наличии у ученых, несколько различаются по размеру и форме, но настолько незначительно, что не могут быть использованы для четкого разделения окаменелостей на легко определяемые кластеры. Основываясь на всех свидетельствах, которые есть в настоящее время, они утверждают, что существовал лишь один вид T.rex. В марте 2022 года было опубликовано противоречивое исследование, где утверждалось, что существует три вида тираннозавра: стандартный T.rex, более крупный T.imperator и более тонкокостный «T.regina». Исследование было основано на анализе костей ног и зубов 38 особей тираннозавра.