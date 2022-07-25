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1 час назад

Физики смогли направить удар молнии с помощью лазера

Газета.Ru

Ученые смогли управлять распространением молнии с помощью лазера. Об этом сообщает N+1 со ссылкой на препринт статьи на arXiv.org.

Физики смогли направить удар молнии с помощью лазера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Молнии могут нести опасность для человека и механизмов. Для борьбы с ними используют громоотводы, или более экзотические методы — вроде небольшой пороховой ракеты с проводом, запускаемой в тучу.

Орельен Хуар из Политехнической школы в Париже и его коллеги вызвать разряд молнии с помощью лазерного излучения. Летом-осенью 2021 года физики направляли мощный лазерный луч в небо над швейцарской башней Сентис во время прохождения грозовых туч поблизости. Мощное лазерное излучение приводит к ионизации воздуха и образованию проводящего плазменного канала. В результате накопленный заряд может пройти по нему, вызвав молнию.

Всего за время проведения экспериментов молнии поразили башню 16 раз, из них четыре — в результате воздействия лазера. Сравнивая свои результаты с неудачными попытками предшественников, авторы заключили, что ключом к успеху оказалась высокая частота повторения лазерных импульсов.

Ученые надеются, что после существенной доработки на основе их устройства можно будет создать эффективный лазерный громоотвод.

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