Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал настоящую червоточину

Профессор из университета Копенгагена Габриель Браммер выложил в социальные сети изображение галактики Messier 74, запечатленное космическим телескопом «Джеймс Уэбб». Фотография в инфракрасном спектре напомнила пользователям о червоточинах из научно-фантастических фильмов.

Картинка окрашена в кислотно-фиолетовый цвет из-за специфического метода обработки данных, который призван продемонстрировать завихрения пыли, существующие в галактике. При съемке в видимом световом спектре Messier 74 выглядит не так зловеще — фотография ниже.