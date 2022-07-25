Опубликованы фото самого большого каньона в Солнечной системе

Снимки были сделаны при помощи орбитальной станции Mars Express. Согласно пресс-релизу ESA, Valles Marineris простирается на 4 000 километров в длину и 200 километров в ширину при глубине в 7 километров. Таким образом, крупнейший каньон Марса по размерам во много раз превосходит американский Гранд-Каньон. Отличие между ними в том, что первый образовался в результате сдвига тектонических плит, тогда как второй появился от эрозии скал по течению реки Колорадо.