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43 минуты назад

ESA опубликовала фотографии самого большого каньона в Солнечной системе

Мария Иванова

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало фотографии марсианского каньона Valles Marineris — на данный момент он считается самым большим каньоном во всей Солнечной системе.

Опубликованы фото самого большого каньона в Солнечной системе
Фото: ESAESA

Снимки были сделаны при помощи орбитальной станции Mars Express. Согласно пресс-релизу ESA, Valles Marineris простирается на 4 000 километров в длину и 200 километров в ширину при глубине в 7 километров. Таким образом, крупнейший каньон Марса по размерам во много раз превосходит американский Гранд-Каньон. Отличие между ними в том, что первый образовался в результате сдвига тектонических плит, тогда как второй появился от эрозии скал по течению реки Колорадо.

ESA
ESA
Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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