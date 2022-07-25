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59 минут назад

Ученые выяснили, почему вокруг Юпитера нет колец

Мария Иванова

Астрофизики из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, почему планета Юпитер не имеет таких же видимых колец вокруг орбиты, как Сатурн — во всем виноваты так называемые Галилеевы луны.

Ученые выяснили, почему вокруг Юпитера нет колец
Фото: NASANASA

Исследователи провели физическую симуляцию небесных тел и выяснили, что четыре крупнейшие луны Юпитера (Ганимед, Каллисто, Ио и Европа) создают мощное притяжение, которое не допускает формирования видимых колец. Вокруг Юпитера существуют пояса, состоящие из мелкой пыли, однако они заметны только когда их подсвечивают солнечные лучи. В то же время, кольца Сатурна состоят преимущественно из частичек льда, причем луны этой планеты, напротив, помогают в формировании поясов.

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