Ученые выяснили, почему вокруг Юпитера нет колец

Астрофизики из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, почему планета Юпитер не имеет таких же видимых колец вокруг орбиты, как Сатурн — во всем виноваты так называемые Галилеевы луны.

Исследователи провели физическую симуляцию небесных тел и выяснили, что четыре крупнейшие луны Юпитера (Ганимед, Каллисто, Ио и Европа) создают мощное притяжение, которое не допускает формирования видимых колец. Вокруг Юпитера существуют пояса, состоящие из мелкой пыли, однако они заметны только когда их подсвечивают солнечные лучи. В то же время, кольца Сатурна состоят преимущественно из частичек льда, причем луны этой планеты, напротив, помогают в формировании поясов.