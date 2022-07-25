Что такое BeReal — новая соцсеть, которая уже захватывает мир

Последние несколько недель в заголовках новостей все чаще встречается упоминание BeReal — некой социальной сети, которая разрешает пользователям публиковать контент строго в определенное время. На самом деле, приложение совсем не новое: просто оно только сейчас набирает популярность за рубежом после дебютного запуска во Франции. Разбираемся, что это такое и чем оно отличается от аналогов.

Фото: BeReal BeReal

Что такое BeReal

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BeReal — это французская социальная сеть, разработанная в 2020 году Алексисом Баррейя: бывшим сотрудником GoPro и iOS-разработчиком. Многие пользователи сравнивают BeReal с другими популярными приложениями для обмена фотографиями, вроде Snapchat, однако работает оно несколько иначе.

Суть BeReal в том, что это якобы первая «неконтролируемая» социальная сеть, позволяющая запечатлеть аутентичные моменты жизни. Каждый день в случайное время приложение рассылает всем зарегистрированным пользователям уведомление, после чего им дается две минуты, чтобы записать короткий видеоролик или сделать фотографию — публиковать контент в любое удобное время суток нельзя. Это ограничение серьезно мешает делать нарочито фальшивые, красивые посты, не отражающие реальную жизнь пользователей. Более того, во время съемки BeReal использует тыловую и фронтальную камеры смартфона одновременно для создания более полной картины. Если пользователь не сделал свой пост в отведенное время, то лента фотографий друзей будет закрыта до следующего уведомления.

BeReal

Первое время BeReal пользовалось популярностью только в родной Франции, однако в последние месяцы приложение начало стремительно набирать пользователей и в других странах. Необычная механика публикации постов быстро привлекла внимание публики, однако приложение также предлагает существенные поводы для критики. Не всем пользователям нравится тот факт, что BeReal оказывает давление и вынуждает выкладывать новые посты каждый день — иначе новостная лента и контент других пользователей так и останутся закрытыми. Помимо этого, эксперты критикуют нестабильную работу приложения. Поскольку все получают заветное уведомление в одно время, резкий приток пользователей нередко перегружает систему, из-за чего приложение регулярно выдает сбои.

Наконец, многие также называют популярность BeReal проходящим трендом. Нечто подобное не так давно испытало на себе приложение Clubhouse, которое позволяло организовывать групповые звонки. Несколько месяцев оно не покидало заголовки новостей, а теперь про него практически ничего не слышно.

BeReal

Где можно скачать BeReal

BeReal доступна в версиях как для Android, так и для iOS. Обе версии приложения можно бесплатно загрузить на смартфон в Google Play и App Store соответственно.

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