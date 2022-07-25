Блогер засунул приставку Nintendo Switch в духовку, чтобы проверить защиту от перегрева

YouTube-канал WULFF DEN выяснил максимальную температуру нагрева Nintendo Switch: как оказалось, приставка автоматически отключается, когда внутренние компоненты нагреваются до 66 градусов Цельсия.

Фото: WULFF DEN WULFF DEN

Несколько недель назад японский филиал Nintendo предостерег владельцев Switch от использования устройства на жаре. Предупреждение было обусловлено климатической: лето 2022 года в Японии выдалось крайне жарким. В связи с этим производитель попросил не включать приставку при температуре выше 35 градусов по Цельсию — однако не прояснил, при какой именно температуре сработают встроенные меры предосторожности.