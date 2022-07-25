В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
28 минут назад

Блогер засунул приставку Nintendo Switch в духовку, чтобы проверить защиту от перегрева

Мария Иванова

YouTube-канал WULFF DEN выяснил максимальную температуру нагрева Nintendo Switch: как оказалось, приставка автоматически отключается, когда внутренние компоненты нагреваются до 66 градусов Цельсия.

Блогер засунул приставку Nintendo Switch в духовку, чтобы проверить защиту от перегрева
Фото: WULFF DENWULFF DEN

Несколько недель назад японский филиал Nintendo предостерег владельцев Switch от использования устройства на жаре. Предупреждение было обусловлено климатической: лето 2022 года в Японии выдалось крайне жарким. В связи с этим производитель попросил не включать приставку при температуре выше 35 градусов по Цельсию — однако не прояснил, при какой именно температуре сработают встроенные меры предосторожности.

Для того, чтобы выяснить точную цифру, WULFF DEN провел рискованный эксперимент и нагрел Nintendo Switch OLED прямо в конвекционной печи, постепенно увеличивая температуру. Когда термометр достиг 66 градусов Цельсия, блогер решил остановить опыт, чтобы не повредить батарею консоли — иначе мог произойти взрыв. Спустя восемь минут приставка экстренно выключилась, однако не получила никаких повреждений: после того, как автор ролика позволил устройству остыть, оно включилось как ни в чем не бывало.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители