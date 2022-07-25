Блогер засунул приставку Nintendo Switch в духовку, чтобы проверить защиту от перегрева

YouTube-канал WULFF DEN выяснил максимальную температуру нагрева Nintendo Switch: как оказалось, приставка автоматически отключается, когда внутренние компоненты нагреваются до 66 градусов Цельсия.
Несколько недель назад японский филиал Nintendo предостерег владельцев Switch от использования устройства на жаре. Предупреждение было обусловлено климатической: лето 2022 года в Японии выдалось крайне жарким. В связи с этим производитель попросил не включать приставку при температуре выше 35 градусов по Цельсию — однако не прояснил, при какой именно температуре сработают встроенные меры предосторожности.
Для того, чтобы выяснить точную цифру, WULFF DEN провел рискованный эксперимент и нагрел Nintendo Switch OLED прямо в конвекционной печи, постепенно увеличивая температуру. Когда термометр достиг 66 градусов Цельсия, блогер решил остановить опыт, чтобы не повредить батарею консоли — иначе мог произойти взрыв. Спустя восемь минут приставка экстренно выключилась, однако не получила никаких повреждений: после того, как автор ролика позволил устройству остыть, оно включилось как ни в чем не бывало.