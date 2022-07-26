Характеристики новых iPhone подтвердили

Топовые смартфоны серии iPhone 14 будут отличаться форматом оперативной памяти. Об этом сообщает издание DigiTimes.

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Источники на производстве рассказали, что Apple оснастит самые дорогие телефоны новой линейки оперативной памятью формата LPDDR5. Базовые устройства — iPhone 14 и 14 Max — получат оперативную память стандарта LPDDR4X.

Ожидается, что память LPDDR5 обеспечит Pro-моделям более высокую производительность и энергоэффективность, чем оперативная память предыдущего поколения. Таким образом отчет DigiTimes подтвердил сообщение о характеристиках смартфонов от инсайдера Мин-Чи Ко, который отмечал наличие LPDDR5 в новых флагманах в марте.

Также источники полагают, что все аппараты серии выйдут с шестью гигабайтами оперативной памяти. Для сравнения, базовые девайсы линейки iPhone 13 имели четыре гигабайта памяти. Судя по всему, более дешевые телефоны будут комплектоваться процессором A15, более дорогие — A16.

Аналитики предсказывают, что Apple представит смартфоны нового поколения в сентябре. Кроме iPhone корпорация должна анонсировать новые Apple Watch и AirPods.