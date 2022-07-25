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1 час назад

Apple устроила распродажу iPhone

Lenta.ru

Apple отреагировала на снижение спроса на рынке смартфонов распродажами в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple отреагировала на падение продаж iPhone
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как стало известно журналистам агентства, Apple собралась предложить пользователям из Китая скидки на покупку смартфонов. С 29 июля по 1 августа компания намерена удерживать доступные цены на топовые смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Сообщается, что самые дорогие аппараты в линейке будут предлагать дешевле рекомендованной розничной цены на 600 июней, или примерно на пять тысяч рублей.

По словам специалистов, Apple редко устраивает распродажи — обычно компания снижает цены на свою продукцию только спустя год после ее появления в продаже. Отмечается, что подобным образом американская корпорация отреагировала на кризис на рынке телефонов, вызванный вспышками COVID-19 и снижением спроса.

«Фирма годами воздерживалась от дисконтирования своих флагманских продуктов в стране», — отметили собеседники Bloomberg.

В материале говорится, что кризис на рынке серьезно ударил по местным производителям — Xiaomi, Oppo, Vivo. Apple же напротив нарастила продажи в июне, однако также имеет избыточные запасы своих телефонов.

Ранее специалисты Canalys рассказали, что мировые поставки смартфонов обрушились на девять процентов в годовом исчислении во втором квартале. В тройке главных поставщиков остались Samsung, Apple и Xiaomi.

Наука и техника,Apple,
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