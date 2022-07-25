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27 минут назад

Компания Northvolt, поддерживаемая Volkswagen, собирается разрабатывать электромобильные батареи из древесины

Векиещё 1

Компания Northvolt будет сотрудничать с компанией Stora Enso для разработки батарей, в которых будут использоваться компоненты, произведенные из древесины из лесов Скандинавского региона.

Ученые разработали аккумуляторы из дерева
Фото: ReutersReuters

В рамках соглашения фирмы будут совместно работать над созданием батареи, содержащей анод, изготовленный из так называемого твердого углерода на основе лигнина. Анод является важнейшей частью батареи, наряду с катодом и электролитом.

В совместном заявлении производитель батарей для электромобилей Northvolt и компания Stora Enso, специализирующаяся, в частности, на производстве упаковки и бумажной продукции, описали лигнин как «полимер растительного происхождения, содержащийся в стенках клеток сухих растений». По данным компаний, деревья состоят на 20-30% из лигнина, который выполняет функцию связующего вещества.

Stora Enso будет поставлять Lignode, который является ее анодным материалом на основе лигнина. Northvolt сосредоточится на проектировании аккумуляторов, разработке производственных процессов и масштабировании технологии.

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