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1 час назад

Новый Mac Pro получит SoC M2 Extreme

MobiDevices

Как утверждает Марк Гурман из Bloomberg, Apple работает над новым Mac Pro, который будет оснащён процессором M2 Extreme. По словам журналиста, покупатели смогут выбирать Mac Pro на базе SoC M2 Ultra либо M2 Extreme.

Новый Mac Pro получит процессор M2 Extreme
Фото: mobidevices.rumobidevices.ru

Напомним, что на данным момент M1 Ultra – это самый мощный чип Apple, представляющий собой два объединённых M1 Max, и имеющий 20-ядерный CPU и 64-ядерный GPU, а также 32-ядерный нейронный сопроцессор. Что будет представлять собой M2 Extreme – неизвестно. Но, вероятно, он превзойдет M2 Ultra и станет самым мощным фирменным процессором Apple.

Н а данный момент в продаже доступна одна из последних моделей Mac – Mac Pro , базирующаяся на SoC Intel. Версия устройства на собственной платформе Apple Silicon ожидается уже более двух лет.

Стоит напомнить, что ранее Марк Гурман заявлял, что в новом Mac Pro «яблочный» производитель планирует использовать специальный чип с 40 ядрами CPU и до 128 ядер GPU. Такие характеристики фактически представляют собой удвоенные возможности M1 Ultra .

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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