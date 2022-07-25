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58 минут назад

Колонии муравьев сравнили с нейросетью

Мир24

Колонии муравьев действуют так же, как нейронные сети, заявили ученые из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке. Они пронаблюдали за насекомыми, когда те покидали свои гнезда из-за жары, сообщает PNAS.

Ученые сравнили муравьев с нейросетью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В экспериментальной установке обустроили гнездо с регулируемой температурой и установили камеру слежения. Муравьев для удобства пометили точками.

Наблюдения показали, что небольшие колонии (36 муравьев и 18 личинок) покидали гнездо, когда температура поднималась до 34 градусов Цельсия. Крупные сообщества (около 200 насекомых) оставались на месте, пока столбики термометров не достигали +36.

Ученые заключили, что муравьи действовали как «единая система». Они анализировали внешние факторы, оценивали выгоду от продолжения работы и опасность потери членов коллектива от перегревания и на основании этих данных принимали решения.

«Мы впервые применили подход к пониманию муравьиной колонии как когнитивной системы, которая воспринимает входные данные, а затем преобразует их в поведенческие результаты», – пояснил ведущий автор научной работы Дэниэл Кронауэр.

По словам специалистов, нейронные сети функционируют по такой же схеме, оценивая выгоды и затраты от каждого решения. Исследование помогло лучше понять, как сообщества насекомых принимают коллективные решения.

Но ученые пока не смогли понять, как связаны размер колонии и температурный порог, вынуждающий их улететь. По одной из теорий, перемещение большой группы муравьев влечет за собой определенные сложности, поэтому соотношение выгод и затрат от «переезда» меняется.

Ранее ученые исследовали муравейники высотой в человеческий рост. Они установили, что побуждает насекомых строить такие «небоскребы».

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