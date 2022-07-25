Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал компоненты для оборудования связи пассажирских самолетов Superjet и МС-21. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга, передает ТАСС.

«Новая линейка вакуумных высокочастотных выключателей поляризованного типа отличается повышенной устойчивостью к вибрационным нагрузкам. Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования», — отметили в сообщении.

Параметры нового оборудования позволяют полностью заменить американские аналоги в составе бортовой аппаратуры радиосвязи.

В холдинге отметили, что вакуумные выключатели разработали в «НИИ электронно-механических приборов» (НИИЭМП) по заказу нижегородского научно-производственного предприятия «Полет». Изделия успешно прошли испытания в составе бортовой аппаратуры связи и могут быть использованы в гражданской авиации.