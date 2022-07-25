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41 минуту назад

Ученые из MIT обнаружили полупроводник, который оказался лучше кремния

Газета.Ru

Ученые из Массачусетского технологического института доказали, что кубический арсенид бора может заменить кремний в качестве полупроводника. Работа исследователей была представлена в журнале Science.

Ученые нашли замену кремнию
Фото: Dan Hixson/University of Utah College of EngineeringDan Hixson/University of Utah College of Engineering

По словам ученых, теплопроводность материала в 10 раз выше, чем у кремния, также он демонстрирует высокую подвижность не только для электронов, но и для дырок (квазичастица с положительным зарядом, равным элементарному заряду).

Исследователями отмечается, что электронные свойства кубического арсенида бора были первоначально предсказаны на основе квантово-механических расчетов функции плотности. Проведенные учеными эксперименты подтвердили расчеты.

По их мнению, новый материал способен заменить кремний. В будущих работах ученые планируют проверить работу арсенида бора в долгосрочной перспективе, а также разработать недорогие способы производства материала на высоком качественном уровне.

Ранее Минторг США заявил о сокращении экспорта полупроводников в Россию.

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