Ученые нашли замену кремнию

Ученые из Массачусетского технологического института доказали, что кубический арсенид бора может заменить кремний в качестве полупроводника. Работа исследователей была представлена в журнале Science.

Фото: Dan Hixson/University of Utah College of Engineering Dan Hixson/University of Utah College of Engineering

По словам ученых, теплопроводность материала в 10 раз выше, чем у кремния, также он демонстрирует высокую подвижность не только для электронов, но и для дырок (квазичастица с положительным зарядом, равным элементарному заряду).

Исследователями отмечается, что электронные свойства кубического арсенида бора были первоначально предсказаны на основе квантово-механических расчетов функции плотности. Проведенные учеными эксперименты подтвердили расчеты.

По их мнению, новый материал способен заменить кремний. В будущих работах ученые планируют проверить работу арсенида бора в долгосрочной перспективе, а также разработать недорогие способы производства материала на высоком качественном уровне.