Июльское обновление от Microsoft может «сломать» принтеры

Microsoft предупредила системных администраторов о возможных проблемах в работе систем Windows Server, которые могут прийти с недавними обновлениями. Оказалось, что опять страдает служба печати.

Фото: unsplash unsplash

Напомним, что странная ситуация с функциональностью печати длится уже около года. После установки июльских обновлений 2021 года сисадмины жаловались на проблемы с печатью и сканами. В ноябре прошлого года баг снова дал о себе знать — с выходом KB5006674 (для Windows 11) и KB5006670 (для Windows 10).

«Среди затронутых устройств встречаются МФУ, сканеры и принтеры, не поддерживающие Diffie-Hellman (DH) для обмена ключами во время аутентификации PKINIT Kerberos», — объясняли в Microsoft.

Чтобы избавить пользователей от проблем, разработчики ввели временный фикс. И теперь, с выходом на прошлой неделе опциональных обновлений для Windows Server 2019, этот фикс был отозван. Это значит, что несовместимые устройства будут испытывать трудности с печатью и сканами.

«Начиная с 21 июля 2022 года, временное решение перестанет быть доступно. Предварительный июльский апдейт удалит его и потребует использование совместимых устройств для сканирования и печати документов», — говорится в уведомлении.

Следующий вторник патчей, запланированный на 9 августа 2022 года, также удалит фикс в версиях Windows Server 2019, 2016, 2012 и 2008. По словам Microsoft, последующие апдейты также лишат возможности пользоваться временным решением проблемы печати.