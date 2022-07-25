На Почте России могут появиться роботы

Внедрение роботов в производственный процесс уменьшает нагрузку на сотрудников и повышает скорость сортировки. Традиционно человек сам ходит к ячейке, чтобы поместить в неё отправление. В таком формате он может обрабатывать в среднем 2–3 отправления в минуту. Благодаря новой технологии сотрудник, стоя или сидя на месте, просто кладёт посылку на робота, считывающее устройство над ним распознает штрихкод. В нём записаны адрес и индекс, которые определяют с каким курьером отправление поедет дальше. После этого система даёт команду выгрузить посылку в нужную ячейку. Далее отправления идут в курьерскую доставку по городу. В результате роботизации скорость обработки возрастает до 15–18 посылок в минуту. Кроме того, роботы передвигаются по специальному покрытию на пандусах, что снимает необходимость технологической и дорогостоящей обработки пола.