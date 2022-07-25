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56 минут назад

Почта России тестирует роботов для сортировки отправлений

Idexpert.ru

Внедрение роботов в производственный процесс уменьшает нагрузку на сотрудников и повышает скорость сортировки. Традиционно человек сам ходит к ячейке, чтобы поместить в неё отправление. В таком формате он может обрабатывать в среднем 2–3 отправления в минуту. Благодаря новой технологии сотрудник, стоя или сидя на месте, просто кладёт посылку на робота, считывающее устройство над ним распознает штрихкод. В нём записаны адрес и индекс, которые определяют с каким курьером отправление поедет дальше. После этого система даёт команду выгрузить посылку в нужную ячейку. Далее отправления идут в курьерскую доставку по городу. В результате роботизации скорость обработки возрастает до 15–18 посылок в минуту. Кроме того, роботы передвигаются по специальному покрытию на пандусах, что снимает необходимость технологической и дорогостоящей обработки пола.

На Почте России могут появиться роботы
Фото: ТАССТАСС

«Курьерская доставка особенно чувствительна к скорости, поэтому оптимизация времени на каждом из её этапов позволит повысить удовлетворённость клиентов нашими услугами. Тестируя и анализируя различные инструменты роботизации в наших логистических процессах, мы сможем понять, где технологии помогут нам построить максимально эффективную и предсказуемую логистику. Мы уже провели успешный пилот по роботизации фулфилмента, после которого выбираем локацию, где уже развернём промышленную эксплуатацию», – подчеркнул Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике Почты России.

Наука и техника,Почта России,
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