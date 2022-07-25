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10 минут назад

Ученые обнаружили в Тихом океане предвестников грядущего всемирного потопа

Газета.Ru

Исследователи из Лихайского университета обнаружили в северной части Восточно-Тихоокеанского поднятия поле «черных курильщиков». Работа ученых была опубликована на сайте университета.

В Тихом океане обнаружены предвестники всемирного потопа
Фото: P. Rona / OAR/National Undersea Research Program (NURP)P. Rona / OAR/National Undersea Research Program (NURP)

«Черные курильщики» — геотермальные источники горячей воды, которая нагревается магмой и выплескивается из них под давлением в сотни атмосфер. Обычно такие источники располагаются по осям серединных океанических хребтов.

Сообщается, что поле образовалось на площади более 5 тысяч квадратных метров, на которой расположены более 20 «черных курильщиков» высотой около 10 метров.

Ученые опасаются, что что активная деятельность «черных курильщиков» предшествует скорому массовому извержению подводных вулканов, что может спровоцировать всемирный потоп. По словам исследователей, вероятно, что библейский всемирный потоп был спровоцирован именно «черными курильщиками» — вода поднялась из недр Земли, а потом утекла обратно через Марианскую впадину.

Ранее ученые обнаружили, что спутник Сатурна Энцелад покрыт океанами, соленость которых достигает уровня, необходимого для зарождения жизни.

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