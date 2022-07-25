Пользователи обнаружили на YouTube «сатанинское видео»

Пользователи заметили любопытный баг в YouTube. Если стереть пару букв из адреса ссылки на любой видео, вас перенаправит на жутковатый ролик с названием из «числа зверя».

Фото: ferra.ru ferra.ru

У любого видео на YouTube ссылка начинается с «www.youtube.com/watch?v=». Если же стереть из слова «watch» символы «c» или «h», то YouTube перенаправит вас на «сатанинский ролик».

Его опубликовал 19 апреля пользователь под ником «666». У ролика странные визуальный и звуковой ряд.

Отмечается также, что если стереть из «watch» любые другие символы, то YouTube перенаправит на ролик по Minecraft.