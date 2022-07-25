В Европе начали перегреваться атомные электростанции

Во Франции атомные электростанции стоят у рек, чтобы вода из них могла использоваться для нужд охлаждения. И до поры до времени эта схема работала, пока в Европу не пришла аномальная жара.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

СМИ рассказали, что реки обмелели, вода нагрелась и больше не помогает охлаждать конструкцию. Из-за этого французам пришлось отключить несколько реакторов вдоль нескольких рек. Такое бывало и ранее: аналогичные остановки из-за засухи и жары произошли в 2018 и 2019 годах.