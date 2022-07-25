Apple сменит дизайн популярного гаджета впервые за 4 года

Осенью 2022 года Apple представит новую модель смарт-часов Apple Watch, дизайн которых будет изменен впервые с 2018 года. Об этом сообщает инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Фото: Apple Apple

Речь идет о старшей модели Apple Watch Series 8 Pro, экран которой, по словам Гурмана, увеличится на 7%. Что же касается его формы, то она останется прямоугольной со скругленными краями, но будет «переосмыслена» производителем. Инсайдер опроверг информацию о плоских гранях часов, но сообщил, что материал устройства будет заменен на новый состав титана, который обеспечит еще большую прочность.

Что же касается новых функций, то Гурман уверен, что датчик температуры будет добавлен в Apple Watch уже в этом году, а вот измерения кровяного давления, встроенного в гаджет, придется ждать еще до 2025 года. Глюкометр, по оценке эксперта, появится в часах лишь к концу нынешнего десятилетия.