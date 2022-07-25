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59 минут назад

Apple сменит дизайн популярного гаджета впервые за четыре года

Газета.Ruиещё 2

Осенью 2022 года Apple представит новую модель смарт-часов Apple Watch, дизайн которых будет изменен впервые с 2018 года. Об этом сообщает инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

Apple сменит дизайн популярного гаджета впервые за 4 года
Фото: AppleApple

Речь идет о старшей модели Apple Watch Series 8 Pro, экран которой, по словам Гурмана, увеличится на 7%. Что же касается его формы, то она останется прямоугольной со скругленными краями, но будет «переосмыслена» производителем. Инсайдер опроверг информацию о плоских гранях часов, но сообщил, что материал устройства будет заменен на новый состав титана, который обеспечит еще большую прочность.

Что же касается новых функций, то Гурман уверен, что датчик температуры будет добавлен в Apple Watch уже в этом году, а вот измерения кровяного давления, встроенного в гаджет, придется ждать еще до 2025 года. Глюкометр, по оценке эксперта, появится в часах лишь к концу нынешнего десятилетия.

Дата презентации новой модели Apple Watch пока не объявлена, однако традиционно Apple анонсирует новые гаджеты в сентябре-октябре.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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