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13 минут назад

В интернете появились фото новых смартфонов Huawei Mate 50

Газета.Ru

На китайском портале My Drivers были опубликованы фотографии четырех новых смартфонов Huawei из линейки Mate 50 — Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS и Mate 50X.

Появились фото новых смартфонов Huawei Mate 50
Фото: HuaweiHuawei

Как можно заметить по фото, младшая модель получит три модуля основной камеры, в то время как оставшиеся три смартфона будут укомплектованы квадрокамерой с технологией XMAGE, позволяющей улучшить обработку фотографий. Дополнительных подробностей об этой технологии пока нет, но ранее производитель обещал «вывести мобильную визуализацию на новый уровень».

Huawei Mate 50 получит прямой экран, а модели серии Pro — изогнутый по бокам дисплей. Также известно, что внутри Mate 50 и Mate 50X будет установлен однокристальный процессор Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm, в Mate 50 Pro — Snapdragon 8 Plus Gen 1, а в Mate 50 RS — Kirin 9000S. Операционной системой для новых смартфонов станет HarmonyOS 3.

Дата выхода и стоимость смартфонов серии Mate 50 пока не сообщаются.

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