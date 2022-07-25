Появились фото новых смартфонов Huawei Mate 50

На китайском портале My Drivers были опубликованы фотографии четырех новых смартфонов Huawei из линейки Mate 50 — Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS и Mate 50X.

Фото: Huawei Huawei

Как можно заметить по фото, младшая модель получит три модуля основной камеры, в то время как оставшиеся три смартфона будут укомплектованы квадрокамерой с технологией XMAGE, позволяющей улучшить обработку фотографий. Дополнительных подробностей об этой технологии пока нет, но ранее производитель обещал «вывести мобильную визуализацию на новый уровень».

Huawei Mate 50 получит прямой экран, а модели серии Pro — изогнутый по бокам дисплей. Также известно, что внутри Mate 50 и Mate 50X будет установлен однокристальный процессор Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm, в Mate 50 Pro — Snapdragon 8 Plus Gen 1, а в Mate 50 RS — Kirin 9000S. Операционной системой для новых смартфонов станет HarmonyOS 3.