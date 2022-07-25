ФБР насторожили способности китайского оборудования для мобильной связи

Проведенное ФБР расследование показало, что оборудование китайского производства для мобильной связи, размещенное неподалеку от важных военных объектов США, способно перехватывать линии связи Пентагона и даже взять под контроль американский ядерный арсенал. Об этом сообщает «Интерфакс».

Напомним, что расследование началось еще во время президентства Барака Обамы и все еще продолжается. Сама работа была секретной и до 2019 года ряд представителей Белого дома и других служб США не знали о ее существовании.

В результате подозрения ФБР упали на оборудование от Huawei — выяснилось, что оно способно перехватывать не только коммерческий сотовый трафик, но и данные, которые передаются по засекреченным радиоволнам военных.