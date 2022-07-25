В сеть слили «живые» фото камер iPhone 14

В сети были опубликованы фотографии блоков камер, которые предположительно будут установлены в новые смартфоны iPhone 14, передает портал Gadget Tendency. Сообщается, что на снимках можно увидеть два вида камер — двойную и тройную, для младших и старших моделей линейки соответственно.

Фото: Weibo Weibo

Как следует из слитых фото, между модулями практически нет зазоров, что говорит о том, что они будут значительно больше, чем в iPhone предыдущих поколений. По слухам, главный сенсор камеры в iPhone 14 Pro увеличится до 1/1,3 дюйма. Ранее авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо заявлял о том, что в смартфонах iPhone 14 Pro будет использована 48-мегапиксельная основная камера.