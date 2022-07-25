Учёные обнаружили в пакетиках с чаем останки сотен насекомых

В заварочных пакетиках с чаем содержатся останки сотен насекомых. Об этом заявил в интервью для Smithsonian экологический генетик из немецкого университета Генрих Кренвинкель. Группа учёных обнаружила это, когда выявляла взаимосвязи между животными и определёнными видами растений. Попытка упростить эксперимент привела к неожиданному открытию.

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По словам Кренвинкеля, попытка описать всех представителей животного мира, питающихся или опыляющих то или иное растение, может занять очень много времени. Его группа решила упростить задачу и выяснить скрытые взаимосвязи с помощью покупного чая.

Анализ специалисты проводили, используя мяту, ромашку, петрушку и чайные листья. Специальный ДНК-анализ листьев в чайных пакетиках показал, что в каждом образце содержится более двухсот следов различных насекомых. Всего же за время эксперимента учёные выявили следы более 1200 членистоногих.

В частности. специалисты узнали, что мятный чай содержит следы ДНК насекомых, живущих в тихоокеанском северо-западном регионе США, где растёт мята, а в зелёном чае они обнаружили следы ДНК членистоногих из Восточной Азии.

Вероятно, 99,999 или около того процента ДНК, которую мы извлекаем, — это ДНК растений, и лишь крошечная оставшаяся часть — это ДНК насекомых. Что, конечно, хорошо для любителей чая, потому что они хотят пить чай, а не насекомых, — успокоил Кренвинкель.