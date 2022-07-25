Владельцы Apple в России столкнулись со сбоями в работе приложений

Некоторые из пользователей продукции американской корпорации Apple на территории России с 22 июля начали испытывать проблемы в работе отдельных сервисов. Фактически у владельцев устройств от бренда из Купертино прекратили работу отдельные приложения, например, App Store, Apple Music, Apple TV, «Погода» и прочие.

Было отмечено, что в некоторых случаях восстановить работоспособность тех или других приложений помогало включение VPN-сервиса. Как сообщил аналитик MRG Эльдар Муртазин, проблемы с работой «яблочных» девайсов никак не связаны с введенными санкционными ограничениями в отношении России и прочими политическими мерами.