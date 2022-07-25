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53 минуты назад

В Австрии создали квантовый компьютер нового типа

runews24.ru

Статья на тему появилась в научном журнале Nature Physics. Ученые австрийского университета Исбрука разработали и испытали принципиально новый типа квантового компьютера. Его процессор использует не двоичную систему кодов «0» и «1», называемую кубитами, а более сложную - восьмиуровневую. Это дает возможность создавать более сложные алгоритмы.

В Австрии создали квантовый компьютер нового типа
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

В основе разработки новой системы – кудитов - разные состояния ионов: основное и возбужденное. Под воздействием магнитного поля основное состояние подразделяется на два уровня, возбужденное – на шесть уровней.

Разработка может эффективно работать в квантовой химии и теории высших спинов.

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