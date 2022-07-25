В Австрии создали квантовый компьютер нового типа

Статья на тему появилась в научном журнале Nature Physics. Ученые австрийского университета Исбрука разработали и испытали принципиально новый типа квантового компьютера. Его процессор использует не двоичную систему кодов «0» и «1», называемую кубитами, а более сложную - восьмиуровневую. Это дает возможность создавать более сложные алгоритмы.