SpaceX запустила 53 микроспутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 с 53 микроспутниками Starlink стартовала с площадки на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на разработчика ракеты — американскую компанию SpaceX.

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Запуск состоялся в 16:38 по московскому времени. Первая ступень Falcon 9 в автоматическом режиме опустилась на платформу A Shortfall of Gravitas («Недостаток гравитации») в Атлантическом океане.