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49 минут назад

SpaceX запустила 53 микроспутника Starlink

BFM.RU

Ракета-носитель Falcon 9 с 53 микроспутниками Starlink стартовала с площадки на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на разработчика ракеты — американскую компанию SpaceX.

SpaceX запустила 53 микроспутника Starlink
Фото: ТАССТАСС

Запуск состоялся в 16:38 по московскому времени. Первая ступень Falcon 9 в автоматическом режиме опустилась на платформу A Shortfall of Gravitas («Недостаток гравитации») в Атлантическом океане.

Запуск спутников стал 54-м по счету. С мая 2019 SpaceX вывела на орбиту года более 2,6 тысяч космических аппаратов системы Starlink. Сейчас компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Наука и техника,SpaceX,
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