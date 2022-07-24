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32 минуты назад

В Windows 11 обнаружили встроенную защиту от взлома пароля

Ferra.ru

Недавнее обновление бета-версии Windows 11 помогает пользователям автоматически блокировать брутфорс атаки. Так называют подбор пароля метода перебора.

В Windows 11 обнаружили встроенную защиту от взлома пароля
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Брутфорс-атаки теперь будут вызывать блокировки учётных записей. В частности, они будут заблокированы после десяти неудачных попыток входа в систему.

Новая функция доступна в сборках Windows 11 Insider Preview 22528.1000 и новее. Эта функция также будет развёрнута в Windows 10, однако пользователям придётся включать её вручную.

Отмечается, что хоть брутфорс простой и грубый метод (как и гласит его название), он пережил некоторое возрождение из-за роста популярности удалёнки. Количество таких атак увеличилось со 150 000 в год до более одного миллиона в начале пандемии.

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