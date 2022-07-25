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54 минуты назад

Первый смартфон Xiaomi с 5G признали устаревшим

Lenta.ruиещё 1

Xiaomi прекратила оказывать техническую поддержку пользователям ряда популярных смартфонов. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Первый смартфон Xiaomi с 5G признали устаревшим
Фото: XiaomiXiaomi

Журналисты сослались на заявление китайской корпорации. Согласно официальным данным, Xiaomi с 1 июля признала устаревшими несколько востребованных ранее устройств. К ним относятся Mi Max 3, Mi 8 Discovery Edition, Mi Mix 3 5G, Mi Play, Redmi S2 и Redmi 6 Pro.

Авторы обратили внимание, что компания признала устаревшим свой первый телефон с поддержкой работы в сетях пятого поколения — Mi Mix 3 5G. Вышедший в мае 2019 года девайс кроме поддержки 5G получил форм-фактор слайдера, 6,39-дюймовый дисплей Super AMOLED, процессор Snapdragon 855, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый.

В Xiaomi рассказали, что прекратили производство устаревших смартфонов и их компонентов. Также в сервисных центрах фирмы могут отказать в обслуживании девайсов при отсутствии запасных частей. «По мере устаревания смартфонов компания начинает чувствовать себя менее обязанной оказывать поддержку», — заметили авторы издания.

В начале июня Xiaomi признала устаревшими и прекратила поддержку ряда телефонов. В список раритетных гаджетов попали Redmi K20, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, Redmi Note 7, Redmi 7, Redmi Y3, Mi Pad 4 Plus, Mi Pad 4, Mi Play, Mi 9 SE.

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