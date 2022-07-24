Беспилотник на солнечных батареях установил новый рекорд

Беспилотник Zephyr установил новый рекорд длительности полета. Уже 40 дней он летает над штатом Аризона в рамках испытаний Пентагона. Об этом сообщает Bulgarian Military.

Фото: Airbus Airbus

Разведывательный аппарат кружит на высоте 21,3 км. Он имеет размах крыльев 25 метров и вес 75 кг. На беспилотнике установлены солнечные батареи, оптические и инфракрасные камеры, радар, лидар, система идентификации объектов и прочие приборы.

Он может не только следить за целями, но и перевозить грузы и использоваться для ударных операций.

Текущая цель испытательного полета — проверка эффективности солнечных батарей.

Zephyr — это проект Airbus. В 2018 году дрон находился в воздухе почти 26 дней. Этот рекорд теперь побит.