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48 минут назад

Беспилотник на солнечных батареях установил новый рекорд

Елена Прошина

Беспилотник Zephyr установил новый рекорд длительности полета. Уже 40 дней он летает над штатом Аризона в рамках испытаний Пентагона. Об этом сообщает Bulgarian Military.

Беспилотник на солнечных батареях установил новый рекорд
Фото: AirbusAirbus

Разведывательный аппарат кружит на высоте 21,3 км. Он имеет размах крыльев 25 метров и вес 75 кг. На беспилотнике установлены солнечные батареи, оптические и инфракрасные камеры, радар, лидар, система идентификации объектов и прочие приборы.

Он может не только следить за целями, но и перевозить грузы и использоваться для ударных операций.

Текущая цель испытательного полета — проверка эффективности солнечных батарей.

Zephyr — это проект Airbus. В 2018 году дрон находился в воздухе почти 26 дней. Этот рекорд теперь побит.

Ранее сообщалось, что ЦАГИ испытывает в гидродинамической трубе модель перспективного конвертоплана – воздушного аппарата, способного летать как вертолет и как самолет.

Наука и техника,ЦАГИ,Пентагон,
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