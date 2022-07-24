SpaceX развернула на орбите очередные 53 спутника Starlink

Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 09:38 по времени восточного побережья США (16:38 мск). "Развертывание 53 спутников Starlink подтверждено - завершена шестая миссия SpaceX в этом месяце", - отмечается в сообщении компании в Twitter. SpaceX 17 июля также произвела запуск 53 мини-спутников.

SpaceX уже вывела в космос с мая 2019 года более 2,6 тыс. спутников. В настоящее время сеть доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии. Компания заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в м10 млрд.