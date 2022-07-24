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15 минут назад

В России заговорили о блокировке  Google

Майк Габриелян

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала изучить опыт донбасских государств и заблокировать Google в России.

В России заговорили о блокировке Google
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Опыт ЛДНР и Херсонской области нужно обязательно изучить и в последующем распространить и на Россию», - написала Мизулина в Telegram-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в стране заблокировали Google за то что он пропагандирует терроризм и насилие в отношении граждан России и Донбасса, а также навязывает ложь и дезинформацию.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявлял, что в регионе заблокирована поисковая система Google, а также видео-сервис Youtube и мессенджер Viber.

Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что работа поисковой системы Google в регионе замедлена. Кроме того, он допустил ее полную блокировку.

Наука и техника,Кирилл Стремоусов,Екатерина Мизулина,Владимир Рогов,Денис Пушилин,Google,
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