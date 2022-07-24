В России заговорили о блокировке  Google

«Опыт ЛДНР и Херсонской области нужно обязательно изучить и в последующем распространить и на Россию», - написала Мизулина в Telegram-канале.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в стране заблокировали Google за то что он пропагандирует терроризм и насилие в отношении граждан России и Донбасса, а также навязывает ложь и дезинформацию.