На дне Черного моря учеными обнаружен редкий морской крот

В Черном море российскими учеными обнаружен редкий вид морского крота или Upogebia pusilla (Petagna, 1792). С начала 80-х годов прошлого столетия представитель десятиногих раков не встречался в районе черноморского побережья России.
Как сообщает Южный научный центр РАН, редкий вид морского крота был обнаружен участниками экспедиции на научно-исследовательском судне "Денеб". Экземпляр был выловлен в районе Адлера на глубине 49 метров.
"Upogebia pusilla (Petagna, 1792) - морской крот или упогебия - вид редкий, но типичный для Черного моря и Керченского пролива, встречается в осолоненной части Азовского моря. Занесен в Красные книги Республики Крым и Севастополя. Обитает на рыхлых грунтах в прибрежной зоне от уреза воды до 45 метров", - сообщила ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Наталья Булышева.
Кстати, название морской крот ракообразное получило за то, что живет обособленно в норе на дне моря. Питается мелкими донными и мертвыми организмами. Максимальный размер - до 80 мм.