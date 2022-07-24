На дне Черного моря учеными обнаружен редкий морской крот

"Upogebia pusilla (Petagna, 1792) - морской крот или упогебия - вид редкий, но типичный для Черного моря и Керченского пролива, встречается в осолоненной части Азовского моря. Занесен в Красные книги Республики Крым и Севастополя. Обитает на рыхлых грунтах в прибрежной зоне от уреза воды до 45 метров", - сообщила ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Наталья Булышева.