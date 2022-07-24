Выкинувший диск с 8 тыс. биткоинов айтишник хочет вернуть его за $ 11 млн

Бывший IT-специалист Джеймс Хауэллс разработал план, как вернуть выкинутый по ошибке жёсткий диск с 8000 биткоинов. Но для этого ему потребуются $11 млн и одобрение администрации британского города Нью-Порта. Все попытки мужчины стать миллионером пресекают местные власти, которые считают, что разбор свалки нанесёт урон экологии.

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36-летний Хауэллс прославился на весь мир в 2021 году, когда признался, что по ошибке выкинул не тот жёсткий диск. У него с 2009 года хранилось два накопителя, на одном из которых он держал 8000 биткоинов. В 2013 году айтишник решил избавиться от старого диска, но перепутал и выкинул не тот. С 2021 года Хауэллс пытается вернуть своё состояние, которое даже после падения биткоина всё равно превышает $181 млн.

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Айтишник разработал план, на реализацию которого потребуется $11 млн. Но самая сложная часть — не привлечь инвесторов, а убедить совет Нью-Порта допустить его на свалку. По задумке Хауэллса, он разберёт мусорный полигон при помощи команды специалистов, роботов и новых технологий. Чтобы у помощников Хауэллса не появилось желание найти диск и оставить его себе, айтишник установит камеры.

Как объяснил Хауэллс, он планирует разобрать свалку на 110 000 тонн, очистить максимальное количество вторсырья, сдать его на переработку, а оставшийся мусор снова засыпать. Недалеко от полигона он также задумал построить солнечную или ветровую электростанцию, а также выплатить всем 150 000 жителям Нью-Порта по $61.

Однако администрация города настроена скептически.

«У мистера Хауэллса нет таких решений, которые заставили бы совет согласиться. Его предложения представляют собой значительный экологический риск, который мы не можем принять и не можем допустить в соответствии с границами нашей юрисдикции», — заявили в администрации города.