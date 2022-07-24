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26 минут назад

Роскосмос разместит в Венесуэле станцию ГЛОНАСС

Майк Габриелян

Роскосмос разместит в Венесуэле измерительную станцию системы ГЛОНАСС. Об этом сообщает сайт госкорпорации. https://www.roscosmos.ru/37985/

Роскосмос разместит в Венесуэле станцию ГЛОНАСС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Госкорпорацией «Роскосмос» планируется разместить на территории Венесуэлы беззапросную измерительную станцию (БИС) системы ГЛОНАСС», - сказано в заявлении.

БИС предназначена для обеспечения высокоточной навигации для конечного потребителя, использующего РРР-технологию (Precise Point Positioning).

Станция непрерывно следит за сигналами космических аппаратов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС, GPS, Galileo и Beidou с целью измерения текущих навигационных параметров.

Станцию разместят в стране благодаря соглашению о космическом сотрудничестве между Россией и Венесуэлой.

Ранее стало известно, что российские космонавты три раза полетят на Международную космическую станцию (МКС) на американском космическом корабле Crew Dragon.

Наука и техника,Роскосмос,
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