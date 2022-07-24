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14 минут назад

Уже даже не "середняк": опубликованы цены предстоящего OnePlus 10T

Ferra.ru

Индийское издание Pricebaba раскрыла цены на все три варианта OnePlus 10T а также назвала дату начала продаж смартфона в стране. Индия не славится изолированностью, так что можно ожидать появления смартфона на остальных рынках по такой же цене.

Опубликованы цены предстоящего OnePlus 10T
Фото: ferra.ruferra.ru

По словам источника издания, OnePlus 10T будет стоить 49 999 рупий ($626) за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, 54 999 рупий ($688) за модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти и 55 999 рупий ($701) за максимальный вариант с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Источник уточнил, что цены могут отличаться на 1 000 рупий ($13).

По слухам, OnePlus 10T будет работать на чипсете Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Кроме того, смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц, а также аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 150 Вт.

Касаемо фото, ожидается, что OnePlus 10T будет оснащен тройной камерой на задней панели с основной на 50 МП, сверхширокоугольным объективом 16 МП и макрокамерой 2 МП. Спереди будет установлена 32-Мп селфи-камера.

OnePlus 10T поступит в продажу в Индии 6 августа.

Наука и техника,Qualcomm,
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