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27 минут назад

Ещё и 125 Вт: раскрыта скорость зарядки самого мощного смартфона Motorola

Ferra.ru

Уже 3 августа Motorola представит флагманский телефон Moto X30 Pro. Это будет самый мощный смартфон бренда. Он будет оснащён топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 200-мегапиксельной камерой, а ещё, как выяснилось, поддержкой 125-Вт зарядки.

Раскрыта скорость зарядки самого мощного смартфона Motorola
Фото: ferra.ruferra.ru

Ожидается также, что X30 Pro получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Помимо проводной 125-Вт зарядки он также будет поддерживать беспроводную.

Ранее также сообщалось, что Moto X30 Pro будет оснащаться 6,73-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Его система камер будет состоять из 200-мегапиксельного основного сенсора, 50-мегапиксельного сверхширокоугольного модуля и 12-мегапиксельного телеобъектива.

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