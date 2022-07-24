Раскрыта скорость зарядки самого мощного смартфона Motorola

Уже 3 августа Motorola представит флагманский телефон Moto X30 Pro. Это будет самый мощный смартфон бренда. Он будет оснащён топовым процессором Snapdragon 8 Plus Gen 1, 200-мегапиксельной камерой, а ещё, как выяснилось, поддержкой 125-Вт зарядки.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Ожидается также, что X30 Pro получит аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Помимо проводной 125-Вт зарядки он также будет поддерживать беспроводную.