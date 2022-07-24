Китай запустил лабораторный модуль к орбитальной станции

Китай отправил к национальной орбитальной станции «Тянгунь» ракету с лабораторным модулем «Вэньтянь». Об этом сообщает ТАСС.

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Пуск ракеты произошел с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

Власти объявили, что запуск прошел «полностью успешно».

«Вэньтянь» на сегодня является самым большим космическим аппаратом, запущенным Пекином. Он весит около 20 тонн при длине 18 м. Модуль сравним с шестиэтажным зданием.

Модуль станет лабораторией для проведения биологических исследований. В нем три спальные зоны, кухня и санитарный узел, что позволяет размещать на станции до шести космонавтов при смене экипажа.

«Вэньтянь» - первый из двух лабораторных модулей развертываемой на орбите станции КНР. Осенью китайцы намерены запустить второй лабораторный модуль – «Мэнтянь». После этого строительство станции будет завершено, она примет Т-образную форму.