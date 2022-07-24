В Сети опубликовали изображение блока основной камеры iPhone 14

В Сети опубликовали изображение блока основной камеры серии смартфонов iPhone 14, в том числе iPhone 14/iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max. Материалами поделился проверенный информатор Digital Chat Station.

Фото: ferra.ru ferra.ru

До этого известный аналитик американской корпорации Apple Минг-Чи Куо сообщал, что в смартфонах iPhone 14 Pro будет использована 48-мегапиксельная основная камера.

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На изображениях видно, что между объективами почти отсутствует зазор. То есть модули камеры будут существенно больше, нежели в предыдущем поколении. Предполагается, что оптическая форма сенсора основной камеры версии iPhone 14 Pro увеличится до 1/1,3 дюйма, пиксели получат размер 1,22 мкм.

Данные нововведения приведут к увеличению цены. Согласно неофициальным данным, стоимость iPhone 14 Pro будет начинаться от 1100 долларов, что на 100 долларов больше, нежели iPhone 13 Pro. Презентация новых устройств планируется в сентябре нынешнего года.