В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
19 минут назад

Представлен специальный «бэтсмартфон»

Ferra.ru

В Китае выпустили «бэтсмартфон» Doogee S89 Pro. У него есть аккумулятор на 12000 мАч с поддержкой 65-Вт зарядки, высокие уровни защиты и 64-Мп камера.

Представлен специальный «бэтсмартфон» c самой высокой степенью защиты
Фото: ferra.ruferra.ru

Устройство соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H и IP68, а также IP69K. Это максимальный уровень защиты корпуса.

Doogee S89 Pro построен на процессоре MediaTek Helio P90, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постояннойпамяти. Экран характеризуется диагональю 6,55 дюйма и разрешением 2340 x 1080 пикселей. Ёмкость аккумулятора составила 12 000 мАч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 65 Вт и беспроводную мощностью 15 Вт.

ferra.ru

В основной камере используются сенсоры с разрешением 64, 20 и 8 Мп. Расположенные чуть ниже светодиоды могут светиться во время разговора или мигать в такт музыке. Фронтальная камера 16-мегапиксельная. Также смартфон оснащён боковым сканером отпечатков пальцев, LTE-модемом и NFC-чипом. Операционная система — Android 12.

Doogee S89 Pro будет доступен на AliExpress с 25 июля по цене 240 долларов, после чего цена вырастет.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители