Астрономы будут искать во Вселенной места столкновений мертвых звезд

Нейтронная звезда — это один из этапов эволюции звезд. Они образуются при коллапсе гигантов и сверхгигантов с массами в 10–25 масс Солнца. Когда масса ядра звезды становится слишком большой, то нарушается равновесие между гравитацией ядра. Это приводит к тому, что космическое тело «схлопывается». Обычно такие мертвые звезды обладают настолько сильной гравитацией, что их притягивает друг к другу. В конце концов они сталкиваются.