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1 час назад

В Нью-Йорке выставят на продажу динозавра и кусочек Луны

Lenta.ru

На предстоящем аукционе Sotheby’s, который пройдет в Нью-Йорке 28 июля, покупателям предложат приобрести метеориты, кусочек Луны и даже целый скелет динозавра. Об этом пишет Daily Mail.

В Нью-Йорке выставят на продажу динозавра и кусочек Луны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наиболее редким и интересным лотом на аукционе можно считать останки горгозавра, который эксперты оценили в сумму от 5 до 8 миллионов долларов. Организаторы мероприятия рассчитывают на высокий спрос, аргументируя это тем, что это первый случай продажи целого скелета представителя данного вида за всю историю Sotheby’s. Размеры динозавра составляют 3 метра в высоту и 7 метров в длину.

Часть аукциона на научную тематику будет посвящена естествознанию, и, помимо скелета горгозавра, участники смогут купить черепа трицератопса и вымершего вида льва, а также когти, зубы и клыки древних животных.

Кроме того, для покупателей подготовили вещи американского астронавта Базза Олдрина, чей летный костюм выставят на продажу за 1-2 миллиона долларов.

Ранее стала известна судьба скелета тираннозавра, проданного в 2020 году на аукционе Christie's за рекордные 31,8 миллиона долларов. Его планируют выставить в качестве экспоната в новом музее естественной истории в Абу-Даби, сообщает Artnet.

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